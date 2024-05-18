السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يطمئن أولياء أمور طلاب الإعدادية بشأن الامتحانات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أداء الطلاب في اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدارس السنطة، من خلال جولة رافقه خلالها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ اللجان بمدرسة السنطة الإعدادية بنات ومدرسة بلال بن رباح الإعدادية بنين، حيث تستقبل لجان المحافظة 92270 طالبًا في 437 لجنة، وهي جملة أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية للنصف الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وتابع المحافظ أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مشيدًا بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

ووجه المحافظ للطلاب كلمات التشجيع، موجهًا رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة الغربية دائمًا، كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

والتقى المحافظ بأولياء أمور الطلاب ووجه لهم رسالة طمأنينة خلال التحاور معهم خارج مقار اللجان، مؤكدًا أن الامتحانات تسير على أكمل وجه، فتم اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان راحة الطلاب.

ووجه رحمي بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس والمعاهد على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الغربية، تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، مع ضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، وخاصة دورات المياه، والتنسيق مع الوحدات المحلية والأحياء ورؤساء المراكز والمدن، لتكثيف حملات النظافة خارج اللجان ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، وإزالة كل الإشغالات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية للتواجد خلال سير الامتحانات وحتى نهايتها، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين عدم فصل التيار الكهربي أثناء أداء فترة الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة أن حوالي ٨٨٦٨٢ طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في ٤١٢ لجنة لجنة إعدادية عامة، ونحو ٣٥٨٨ طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في ٢٥ لجنة إعدادية مهنية، وذلك بإجمالي ٩٢٢٧٠ طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في ٤٣٧ لجنة إعدادية، وأن كل لجان الامتحانات بالإدارات التعليمية العشر على استعداد تام لاستقبال جميع الطلاب لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم عقد اجتماعات متتالية مع السادة مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم، للتأكد من تنفيذ وتفعيل كل الضوابط المقررة خلال أعمال الامتحانات.

وأكد حسن أنه تم التأكيد على السادة واضعي الأسئلة بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري رقم 14 بتاريخ 9-4-2016، مضيفًا أنه تم تنظيم المراجعات النهائية المجانية للمرحلة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

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