السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 136 مخالفة مرورية بمراكز ومدن الغربية

مرور الغربية
مرور الغربية

تمكنت  الإدارة العامة لمرور الغربية، من شن حملة لرصد المخالفات المتنوعة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بتمكن ضباط وأفراد الإدارة من ضبط 136 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، ودون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، ودون تراخيص.

كما شملت نتائج الحملة تحصيل غرامات فورية مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 83 ألفًا و300 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجري شئونها.

في السياق ذاته، شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار حملات المرور على الطرق والشوارع، وكذلك تابع حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز؛ لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاه.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على المتابعة المستمرة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل كافة مستشفيات المحافظة، فضلا عن القيام بجولات ميدانية مفاجئة للوقوف على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل بمستشفيات المحافظة؛ للوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالورديات وأقسام الطوارئ والعناية المركزة والاطمئنان على مستوى النظافة بالمستشفيات.

وشدد "رحمي" خلال متابعته، على ضرورة تواجد مسئولي النظافة على مدار اليوم بالمستشفيات لتحسين مستوي النظافة العامة.

كما وجه المحافظ بضرورة استمرار المتابعة الميدانية، والجولات التفقدية لكافة المنشآت الصحية بمحافظة الغربية على مدار الساعة لضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحية المطلوبة.

 وأكد محافظ الغربية، على تقديم كافة سبل الدعم للقطاع الطبي بكافة عناصره لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية.

الإدارة العامة لمرور الغربية تمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة مدير امن الغربيه مخالفة شملت السير عكس الاتجاه غرامات فورية مقابل مخالفات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

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