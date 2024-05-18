محافظ الغربية يبحث مع "الوطنية للمقاولات" الموقف التنفيذي لكورنيش المحلة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ظهر اليوم السبت بمكتبة بديوان عام المحافظة، اللواء عمر شلبي مدير عام الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات واللواء محمد السيد قائد قطاع الطرق والكباري للشركة الوطنية والعميد حسام سلام، مدير مشروعات الشركة الوطنية بالغربية، لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لكورنيش المحلة ومحور النعناعية للوقوف على مستجدات الأعمال، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الشركة المنفذة موقف مشروع كورنيش المحلة الجديد بطول 6460م2 ويعرض 18م2، والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل الأولى تبدأ من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي والثانية من المجمع الصناعي حتى الهاوي، والثالثة من منطقة الهاوي حتى طريق محلة أبوعلي سمنود، ويتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي المحلة الكبرى.

كما ناقش المحافظ، موقف تنفيذ مشروع طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وفي وقت سالق، تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أداء الطلاب في اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدارس السنطة، من خلال جولة رافقه خلالها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ اللجان بمدرسة السنطة الإعدادية بنات ومدرسة بلال بن رباح الإعدادية بنين، حيث تستقبل لجان المحافظة 92270 طالبًا في 437 لجنة، وهي جملة أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية للنصف الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وتابع المحافظ أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مشيدًا بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.