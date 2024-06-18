الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ7 مصابين من أسرة واحدة فى سقوط أسانسير بالجيزة

سياراة اسعاف لنقل
سياراة اسعاف لنقل المصابين - ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ٧ أشخاص من أسرة واحدة أصيبوا اثر سقوط أسانسير من الطابق التاسع داخل عقار بمدينة البدرشين. 

كان قد تلقى المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أسانسير يستقله 7 أشخاص من أسرة واحدة بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط أسانسير يستقله 7 أشخاص من الطابق التاسع نتيجة الحمولة الزائدة، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية، أن الأسانسير سقط نتيجة الحمولة الزائدة، إذ استقله 7 أشخاص من أسرة واحدة، جميعهم أصيبوا.

جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإستعلام عن الحالة الصحية سقوط اسانسير مدينة البدرشين غرفة عمليات النجدة حوادث الدستور

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