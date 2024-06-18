الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنقاذ 61 مصطافا من الغرق في رأس البر

شواطئ رأس البر
شواطئ رأس البر

شهدت شواطئ رأس البر في  دمياط في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك تزايد إقبال المصطافين والرواد وسط استعدادات الوحدة مكثفة للوحدة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة. 

حيث يجري العمل من أول ضوء لآخر ضوء وسط استعدادات مكثفة للوحدة وإطلاق الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ، إذ تم اليوم تسليم عدد ٨٧ طفل تائه إلى ذويهم وإنقاذ عدد ٦١ حالة من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات المواطنين ورواد رأس البر.

وشهد مصيف رأس البر في  دمياط اقبال جماهيري خلال ثالث أيام عيد الاضحى وسط استعدادات مكبرة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وهيئة تنشيط السياحة ، حيث شهدت شواطئ المدينة اقبال كبير وتواجد من رجال الإنقاذ البحري ولانشات الإنقاذ وخيام الأطفال التائهين.

وقال وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في دمياط إن هناك استعدادات مكثفة للوحدة وتفعيل كافة الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ.

راس البر أماكن رأس البر عيد الأضحى دمياط أحداث دمياط

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