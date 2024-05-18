الشهادة الإعدادية.. طلاب الجيزة يمتحنون اللغة العربية ودراسات اجتماعية بالقاهرة

بدأ منذ قليل امتحان مادة اللغة العربية بطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة الجيزة، وامتحان مادة الدراسات الاجتماعيه لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بامتحانات الفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023-2024،



وأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بأن اجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (١٩١٠٦٨) طالبا وطالبة، مقسم على ٦٩٧ لجنة بالإضافة إلى لجنة 57357 .

وشكلت المديرية، غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.

كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، ويؤدي الطلاب في اليوم الأول فى تمام الساعة التاسعة صباحًا امتحان مادة اللغة العربية والخط.

ويوم الأحد 19 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الإثنين 20 مايو امتحان مادة الهندسة.

يوم الثلاثاء 21 مايو امتحان مادتي اللعة الأجنبية والتربية الدينية.

يوم الأربعاء 22 مايو مادتى العلوم والتربية الفنية.

وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 23 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).

وأكد مدير المديرية، مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا مع تواجد الموجة المقيم لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات الصعوبات.

وكما أكد على التواصل المستمر مع روؤساء الأحياء والمدن لإزالة المعوقات والصعوبات خارج أسوار المدارس ومنع تواجد الباعة الجائلين.

جدير بالذكر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على منع دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية مع تقليل الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، والاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.