الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل "فى عالم مواز".. كيف دافعت عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية؟

أبو بكر بشير
أبو بكر بشير

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لاهاي، إن إسرائيل تتحدث أمام محكمة العدل الدولية "عن عالم مواز"، وهناك حالة من الانفصال عن الواقع وإنكار لكل ما يحدث ويتم تسجيله بالصوت والصورة عبر عدسات الصحفيين والنشطاء.

أكد أن إسرائيل بنت دفاعها بداية على "فكرة هذا الإنكار"، إذ أنكرت تمامًا وجود جريمة إبادة جماعية في غزة وتحدثت أنه هناك حرب قاسية، ومن الطبيعي أن تكون هناك أخطاء داخل أو أثناء الحرب، ويمكن لضحايا مدنيين أن يسقطوا، وهنا تنتهي القصة في مجمل تفاصيلها بالنسبة لإسرائيل.

قال بشير، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحديث عن جريمة إبادة جماعية هو "ضرب من الجنون" بالنسبة لإسرائيل، وتدعي أن جنوب إفريقيا والفلسطينيين وكل العالم تقريبًا يزيفون هذه الحقائق وهي غير موجودة على الأرض، مشيرًا إلى أن إسرائيل هاجمت جنوب إفريقيا بحدة خلال ساعتي المرافعة التي قدمها الوفد الإسرائيلي اليوم.

أوضح أن الوفد الإسرائيلي أمام العدل الدولية قال إن جنوب إفريقيا تتمتع بعلاقات حلف قوي ومباشر مع حماس والفصائل الفلسطينية، وجرى استضافة هذه المنظمات الفلسطينية في جنوب إفريقيا والتواصل مع المسئولين العسكريين الفلسطينيين في الماضي، بمعنى أنه يضع جنوب إفريقيا في الخانة التي يريد أن يضع الفلسطينيين فيها، وهي خانة الإرهاب ومعاداة السامية ومعاداة إسرائيل.

تابع: "كما اتهم الوفد الإسرائيلي جنوب إفريقيا بمعاداة إسرائيل بشكل واضح وصريح، وأن لها نوايا غير مفهومة في هذا السياق، وأنها لا تخشى على الفلسطينيين ولا تكترث بمستقبلهم، وأنها لا تهتم إلا فقط بمستقبل حليفتها حماس، ومن أجل هذا تريد جنوب إفريقيا منع عملية عسكرية في رفح، وهو ما اعتبره محاولة لسلب إسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها، مؤكدا أن هذا هو المرتكز الثاني، وربما الأهم في السياق الإسرائيلي للدفاع عن النفس، واعتبرت أن ما يحدث هو هجوم على إسرائيل".

أشار إلى أن هناك مطالبة لإسرائيل بالتخلي عن حقها في الدفاع عن نفسها، وهذا شيء مرفوض إسرائيليًا كما قال الوفد أمام العدل الدولية، وأن إسرائيل مستمرة في الدفاع عن نفسها، وأن أي عملية في رفح هي في إطار الدفاع عن النفس.

 

القاهرة الإخبارية لاهاي محكمة العدل الدولية حرب جريمة إبادة جماعية إسرائيل جنوب أفريقيا

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