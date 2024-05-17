الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 30 تعديًا على أراضٍ زراعية فى حملات بمركز القوصية بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة لعدد 30 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وبناء مخالف خلال حملات بمركز القوصية تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل).

وأشار اللواء عصام سعد إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن تتم متابعتها لعدم تكرار التعدي، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.


خطوط ساخنة لتلقي البلاغات ولا تهاون مع المخالفين


وأشار المحافظ، إلى أن الحملات تمت تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وبمشاركة مصطفى فتحي نائب رئيس المركز ومسئولي قسم الإشغالات والإزالات، وتمت خلالها تنفيذ إزالة لـ30 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بقرى مركز ومدينة القوصية.


حيث تم تنفيذ حالتي إزالة فورية في المهد بدائرة الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى تحت إشراف صالح البارودى رئيس الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، وتنفيذ حالة إزالة فورية في المهد بدائرة الوحدة المحلية بفزارة تحت إشراف عادل مسئول التنظيم بالوحدة، وتنفيذ إزالة 3 حالات تعدٍ بدائرة الوحدة المحلية ببني قرة تحت إشراف رباح حمدى الميرى رئيس الوحد المحلية ببنى قرة.


كما تم تنفيذ إزالة لـ١٨حالة تعدي زراعة بعدد من قرى المركز، وحالتي أملاك دولة، و٤ حالات ري؛ وذلك خلال عدة حملات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين وتحرير المحاضر اللازمة.


كان محافظ أسيوط، قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجى تليجرام وواتس آب رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إزالة لعدد 30 حالة تعدي تعدي على اراضي زراعية وبناء مخالف بمركز القوصية رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات

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