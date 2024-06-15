أقراص "كويتابكس" وأموال "تيك توك".. كيف أوقع "سفاح التجمع" ضحاياه؟

«عقار كويتابكس وأموال التيك توك وشقة التجمع».. تفاصيل مثيرة ما زالت تكشف عنها أوراق قضية اتهام كريم محمد سليم، وشهرته سفاح التجمع عن أدوات استدراج ضحاياه وطريقة إيقاعه بهن.

أموال “تيك توك”

المجني عليها الأولى إلى جانب فتيات كثيرات كان يستدرجهن المتهم من أجل ممارسة العلاقة المحرمة بطريقة معاشرته الشاذة وذلك مقابل استغلال حاجتهن للمال والذي كان يجنيه المتهم بسهولة من أرباح حساباته على منصات السوشيال ميديا وخاصة التيك توك.

مكان للإقامة وحاجة للمآوى

أما المجني عليها رحمة والتي كانت معرفة المتهم بها من خلال القوادة أم شهد التي أرسلت ابنتها للسفاح ذات الثامنة عشر عامًا وأعطاها مبلغ 2000 جنيه مقابل ممارسة الرذيلة معها يومين ولكنها رفضت الذهاب له مرة أخرى بسبب تعرضها للإصابات الجسدية، فأرسلت له فتاة تدعى رحمة وكانت رحمة فتاة بلا مأوى وكانت بحاجة لمنزل تقيم فيه واستغل سفاح التجمع ذلك وخاصة عندما ذهبت هي وشقيقتها وابنها للإقامة عنده ولكنه رفض فطلب منها التخلص من شقيقتها ونجلها والإقامة هي بمفردها مستغلًا حاجتها للمأوى فاستغلها جنسيًا.

أقراص الـ«كويتابكس»

أقراص مخدرة كان يعطيها المتهم لضحاياه من أجل ممارسة العلاقة المحرمة بل كان أحيانا يستغل المخدرات التي كانت بحوزته في إقامة علاقات مع النساء وهذا ما حدث مع الضحية الثالثة أميرة التي ذهبت لسفاح التجمع مقابل المخدرات، وبالفعل أعطاها قرص من عقار الكويتابكس وطلبت أخر لتذهب به لبيتها فأعطاها الثاني وأخفته في حقيبتها ولكنه قتلها قبل أن تذهب لتعاطي القرص.

وكان المتهم عقب التخلص من ضحاياه يضعهن في حقيبة سفر ويتخلص من جثثهن بإلقائهن في الطريق الصحراوي على طريق بورسعيد.



أمر إحالة المتهم للجنايات



وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة سفاح التجمع إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والإتجار بالبشر.



جاء ذلك في بيان النيابة العامة في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد.