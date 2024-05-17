رفع 80 طن قمامة من شوارع مراكز الغنايم فى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وشدد سعد على أهمية تكثيف حملات النظافة والتجميل بكافة المراكز والقرى حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، ضمن الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى رفع 80 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق بمركز الغنايم والقرى التابعة لها خلال حملات نظافة التي يتم شنها دوريًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وفقًا للإمكانات المتاحة في محاولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

انطلاق حملات النظافة بمختلف أنحاء المحافظة

وأوضح محافظ أسيوط أنه جرى تنفيذ تلك حملات نظافة مكبرة بإشراف ومتابعة مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهما ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة أمام المدارس والمصالح الحكومية وبالشوارع الرئيسية وصناديق القمامة بعدد من الشوارع والميادين بالوحدات المحلية وتجمعهاتها.

وأشار إلى نقل المخلفات والقمامة عبر القلابات والحاويات لتفريغها في المكان المخصص لذلك بعيدًا عن الكتلة السكنية، فضلًا عن تمهيد وتسوية عدد من الشوارع خاصة غير المرصوفة وشفط الأتربة من جانبي بعض الطرق، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل،....) وغيرها وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بكل مركز لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

وأكد استمرار حملات النظافة بمختلف المراكز والقري والأحياء لإعادة الانضباط إلى الشارع مرة أخرى وتحقيق السيولة المرورية وإظهار المظهر الحضاري والجمالية للمحافظة كسابق عهدها، ورفع كل المخلفات من الشوارع الرئيسية والميادين.

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة