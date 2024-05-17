موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وادبي

تتجة مؤشرات البحث حاليا للطلاب واولياء امور طلاب الثانوية العامة 2024 تجاه جدول وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ادبي وعلمي بشعبتيها العلوم والرياضة وموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة علمي وادبي 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لامتحانات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة، المقرر لها أن تنطلق يوم 10 يونيو المقبل، وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، مشددة على أنه لا تغيير في مواعيد الجداول المعتمدة من وزير التربية والتعليم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ الامتحانات يوم الاثنين 10 يونيو 2024 للتربية الدينية والتربية الوطنية ويوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية ويوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية، ويوم 29 يونيو 2024: التاريخ، ويوم 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى، ويوم 6 يوليو 2024: الجغرافيا، ويوم 10 يوليو 2024: علم النفس والاجتماع، ويوم 17 يوليو 2024: الفلسفة والمنطق، ويوم الاثنين 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية، ويوم 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية، ويوم 29 يونيو 2024: الفيزياء، و يوم 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى، ويوم 6 يوليو 2024: الكيمياء، ويوم 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويوم 17 يوليو 2024: الأحياء.

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وتستمر الامتحانات لطلاب علمي رياضة ويؤدي الطلاب امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الاثنين 10 يونيو، كما يؤدي الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء 12 يونيو، فيما يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية يوم 22 يونيو، كما يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم 25 يونيو، كما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الفيزياء يوم السبت 29 يونيو، كما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الكيمياء يوم 6 يوليو 2024، ويؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» يوم 10 يوليو 2024، فيما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل يوم 13 يوليو 2024، ويؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» يوم 17 يوليو 2024، كما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» يوم 20 يوليو 2024.