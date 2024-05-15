الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الممشى السياحي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، استمرار العمل في المرحلة الثانية من إنشاء " ممشى بورسعيد السياحي "، ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء الممشى السياحي، والذي يجرى تطويره على مرحلتين، وذلك بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولي منه، والتي شملت تطوير سور وبوابات الممشى من (باب ١ حتي باب ٣).

 

استمرار العمل  بالمرحلة التانية من إنشاء الممشى السياحى

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

ووجه المحافظ الجهات التنفيذية بتكثيف  معدلات العمل لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الممشى السياحي، والذي يمثل أحد أهم المعالم السياحية لمحافظة بورسعيد، ويعد واجهة حضارية مميزة أمام زائري بورسعيد.

 

وفي سياق متصل،أعلن اللواء عادل الغضبان،عن أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف شارع ستالينجراد  بنطاق حي المناخ  ،تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري  وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،و ذلك تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء " منطقة تعمير بورسعيد،بالتنسيق مع حي المناخ.

و أشار إلى أن أعمال التطوير تشمل  أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى،وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق.

 

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
IMG-20240515-WA0061
IMG-20240515-WA0061
بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تطوير ممشي بورسعيد المرحلة الثانية

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