حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة حبس ٤ متهمين بغسل ١٠٠ مليون جنيه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"، واثنين منهم لديهما معلومات جنائية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.