الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد المركز التكنولوجي المتطور (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجي المتطور لخدمة المواطنين، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المركز في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك مع بدء العمل بقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

 

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي، انتظام سير العمل فى استقبال طلبات المواطنين كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها، مشيرا إلى أن المركز التكنولوجي يواصل استقبال جميع طلبات التصالح للتيسير على المواطنين للتعامل مع طلبات التصالح، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

والتقى رئيس مدينة بورفؤاد عددًا من المواطنين، داخل المركز التكنولوجي وحرص على سؤالهم حول سهولة وسرعة الخدمة المقدمة لهم داخل المركز، حيث أشاد عدد من المواطنين بحسن استقبالهم وسهولة الإجراءات خلال التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء.

وفي سياق متصل، وجه رئيس مدينة بورفؤاد، بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

 

 

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تكنولوجيا مراكز تصالح البناء بورسعيد بورفؤاد

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