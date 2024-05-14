محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لسير العمل في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، للوقوف على آخر مستجدات العمل في عدد من الملفات الهامة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام والجهات المختصة.

محافظ بورسعيد يوجه بمواصلة التيسير علي المواطنين خلال إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء

وخلال الاجتماع استعرض محافظ بورسعيد مستجدات الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات المتواجدة على طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس، حيث تم استعراض نتائج الحصر للتعديات والتواجدات الواقعة على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي.

وأكد محافظ بورسعيد، سرعة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي، مشيرا إلى بدء تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة هذه التعديات على أراضي أملاك الدولة بشرق وغرب طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة التعديات، مؤكدا أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

ووجه محافظ بورسعيد، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية الممثلة في محافظة بورسعيد، والإصلاح الزراعي وهيئة التعمير الزراعي، وحي الجنوب، ووزارة الزراعة، والبدء في تنفيذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات لمنع انتشار هذه الظاهرة، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.

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