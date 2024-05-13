الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء لمتابعة آخر مستجدات المشروعات المشتركة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، لمتابعة ومناقشة آخر مستجدات مشروعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد وجهاز تعمير سيناء، والذي يدعم خطة التنمية التى تشهدها بورسعيد، بحضور المهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد. 

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء لمتابعة آخر مستجدات مشروعات التعاون المشتركة

وفى بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد برئيس جهاز تعمير سيناء، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر مع جهاز تعمير سيناء، والذى يدعم خطة التنمية التى تشهدها بورسعيد على كل الأصعدة، كما شهد اللقاء استعراض آخر تطورات الموقف التنفيذي في عدد من مشروعات التعاون الجارية بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء، فضلًا عن استعراض خطة المشروعات المستقبلية بين الجانبين.

ومن جانبه، توجه رئيس جهاز تعمير سيناء بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون فى المشروعات المختلفة مع محافظة بورسعيد، مثنيًا على الجهود الكبيرة لمحافظ بورسعيد فى تطوير وتنمية محافظة بورسعيد، وجعلها واحدة من المدن النموذجية الواعدة.

وفي شأن آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، في إطار اللقاءات المتواصلة مع النواب لبحث ومناقشة مختلف الموضوعات والقضايا التي تمس حياة المواطنين.

واستعرض المحافظ مع الدكتور محمود حسين مستجدات الأعمال فى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ببورسعيد، وأثنى على الدور الكبير لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين بمحافظة بورسعيد، ودعم خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين، مؤكدًا على أهمية التعاون المثمر في الأفكار أو الموضوعات التي تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا للارتقاء بمستوى الحياة بمدينة بورسعيد، والعمل المستمر لإنجاز مزيد من المشروعات التي تتوافق مع خطط التنمية بالمحافظة.

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بورسعيد جهاز تعمير أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد استقبال

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