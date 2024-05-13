الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حكم تاريخي.. جنايات بورسعيد تقضي بإعدام متهم هتك عرض صغيرتين وأنجبتا منه

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، حكما تاريخيا، بإعدام خمسيني هتك عرض صغيرتين وأنجبتا منه.

وأحالت محكمة جنايات بورسعيد أوراق المتهم لـ مفتي الديار المصرية في جلسة 16 من شهر أبريل الماضي، في الجلسة الأولي لمحاكمته، ووقف المتهم داخل القفص، واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتطبيق أقصي عقوبة، واستمعت كذلك لدفاع المتهم والمجني عليهن، وحكمت بموافقة كامل هيئتها بالإحالة للمفتي.


أحداث الواقعة
وقعت أحداث الواقعة في يوم 2 من شهر مايو 2023 بدائرة قسم بورفؤاد أول، حيث أقدم المتهم ا ع ا ويبلغ من العمر 51 عاما، ويعمل رئيس قسم الحركة بإحدي الشركات علي خطف الطفلتين الاء ج ف ع، ومريم ا ح ع،  وهتك عرضهن حال كونهمن لم تبلغن 12 سنة ميلادية.

وأقصي المتهم المجني عليهن بعيدا عن أعين ذويهما، وجردهن غير مرة من ملابسهن، واعتاد أن يستطيل براحه يده مواطن عفتهن ممسكا إياها، والتقط لهن الصور والمقاطع المرئية، محدثا بهن الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وحملتا المجني عليهن منه.

محكمة حكم إعدام اطفال جنايات

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