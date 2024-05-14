الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ تبدأ زيارتها لبورسعيد بلقاء المحافظ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد محمد سعيد، زيارتها لمحافظة بورسعيد، بلقاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية في المحافظة.

لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ تبدأ زيارتها بلقاء محافظ بورسعيد

ورحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، باللجنة مؤكدًا على الدور الهام الذي يقوم به مجلس الشيوخ لتشريع القوانين، موضحًا أنه وسط قامات نيابية قديرة يعتز بها وبزيارتها في محافظة بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد، المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كل المحاور والمجالات، خاصة الإسكان "بديل عشوائيات، بديل إزالات، اجتماعي، وتعاوني"، والنقل من بنية تحتية وموانئ.

وأكد النائب خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، على دور اللجنة في تشريع عدد من القوانين التي كان من شأنها دفع عجلة الاقتصاد القومي، وكذلك متابعة خطط المشروعات التي يتم تنفيذها وآلية الوصول إلى أعلى عوائد على اقتصاد مصر.


وأوضح رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن محافظة بورسعيد لها تاريخ عريق ونلقي لها اهتمامًا بالغًا لما فيها من مشروعات هامة بموانئ غرب بورسعيد وشرق بورسعيد، لافتًا إلى أنه سيتم زيارة الموانئ برفقة اللواء بحري محمد أحمد، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية، وكذلك الوقوف على موقف المشروعات الإسكانية الموجودة بالمحافظة، وزيارة المشروعات بشرق وجنوب بورسعيد.

وفي نهاية اللقاء، تبادل اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدروع لمجلس الشيوخ والمحافظة.

 

وفى بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد برئيس جهاز تعمير سيناء، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر مع جهاز تعمير سيناء، والذى يدعم خطة التنمية التى تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، كما شهد اللقاء استعراض آخر تطورات الموقف التنفيذي في عدد من مشروعات التعاون الجارية بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء، فضلا عن استعراض خطة المشروعات المستقبلية بين الجانبين.

IMG-20240514-WA0145
IMG-20240514-WA0145
IMG-20240514-WA0143
IMG-20240514-WA0143
IMG-20240514-WA0141
IMG-20240514-WA0141
IMG-20240514-WA0139
IMG-20240514-WA0139
IMG-20240514-WA0138
IMG-20240514-WA0138
IMG-20240514-WA0136
IMG-20240514-WA0136
IMG-20240514-WA0135
IMG-20240514-WA0135
IMG-20240514-WA0132
IMG-20240514-WA0132
لجنة الاسكان مجلس النواب إقامة مشروعات قومية بورسعيد

مواد متعلقة

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع جهود منظومة تحسين البيئة بمحيط سوق محمد على

رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد المركز التكنولوجى المتطور (صور)

حكم تاريخى.. جنايات بورسعيد تقضى بإعدام متهم هتك عرض صغيرتين وأنجبتا منه

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء لمتابعة آخر مستجدات المشروعات المشتركة

وكيل وزارة تعليم بورسعيد: أعمال الامتحانات مهمة وطنية يحب أن تؤدى على أكمل وجه

رئيس حي الضواحي: انتهاء إنشاء شبكه انحدار صرف صحي بامتداد شارع العبور قريبا

محافظ بورسعيد يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ببورفؤاد

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور ببورفؤاد

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر مسئول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على قطاع غزة

مصر ترد رسميًا على "مطالب إسرائيل بفتح معبر رفح"

عاجل.. ثالوث الفشل الاستخباراتى الإسرائيلى.. تقرير عبرى يفضح تل أبيب

ضبط أجنبى يتنمر على الفتيات فى الجيزة

ننشر أقوال الشهود في واقعة "فتاة مدينة نصر"

"مفيش فرح الساعة 12".. ماذا قال دفاع سائق أوبر المتهم باغتصاب فتاة مدينة نصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟