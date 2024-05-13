وكيل وزارة تعليم بورسعيد: أعمال الامتحانات مهمة وطنية يحب أن تؤدى على أكمل وجه

ترأس الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا استهدف رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

عدم دخول الهاتف المحمول وملحقاته من باب اللجنة الرئيسي ومن يخالف ذلك يتحمل العواقب

جاء ذلك بحضور الأستاذ طاهر الغرباوي وكيل المديرية، والأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام، والأستاذ إيهاب عبدالمقصود مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ ياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، والأستاذ الحسيني راغب رئيس لجنة النظام والمراقبة، والأستاذ محمد حجازي مدير إدارة نظم المعلومات، ومديري الإدارات التعليمية ووكلاءها.

ورحب وكيل الوزارة بالحضور، لافتًا إلى أن أعمال الامتحانات هي مهمة وطنية يحب أن تؤدى على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع، مع اعتبار التعليم أمنًا قوميًا لا مساس به ولا تقصير فيه، مشيرًا إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بتعليم بورسعيد.

وشدد على عدم السماح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية للجنة، ومن يخالف ذلك أو يتهاون فيه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزاء الرادع سواء كان من الطلاب أو من الملاحظين.

ووجّه وكيل الوزارة الحضور بمراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس لأقصى درجة أثناء التعامل معهم، وتوفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية لهم باعتبارهم أمانة لدينا، مع الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه المتجاوزين منهم سلوكيًا أو من يضبط في حالة غش.

كما كلف وكيل الوزارة جميع مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية بمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية منذ يومها الأول وبصفة يومية بجميع اللجان نطاق الإدارات التعليمية كل في تخصصه، ورفع تقارير يومية لسيادته بنتائج هذه المتابعات.

ونوه الدكتور محمد عبدالتواب على رؤساء اللجان بضرورة التواصل الفوري والمباشر معه شخصيًا أو مع مدير عام التعليم العام حال حدوث أي مشكلة أو رصد أي ظرف طارئ أثناء انعقاد اللجنة، لسرعة التصرف وإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة بهدف استكمال أعمال الامتحانات بالشكل الأمثل دون معوقات.

يجدر بالذكر أن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد سوف تبدأ في الفترة من 15 حتى 21 مايو الجاري بنظام الورقة الامتحانية "بابل شيت"، تلك التجربة الرائدة التي تنفرد بها المحافظة، والتي عممت على صفوف المرحلة الإعدادية بالكامل من الصف الأول حتى الصف الثالث هذا العام الدراسي 2022/ 2023.

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