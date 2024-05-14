رئيس مدينة بورفؤاد يتابع جهود منظومة تحسين البيئة بمحيط سوق محمد علي

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع كفاءة محيط سوق محمد علي، وذلك من خلال تواجد عمال النظافة والقيام بأعمال النظافة من كنس ورفع المخلفات بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي التابعة لديوان مجلس المدينة وجاري استكمال الأعمال بالمناطق المحيطة.

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع جهود منظومة تحسين البيئة

كما شدد الدكتور إسلام بهنساوي، على بذل مزيد من الجهد والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول، مشيرًا إلى الرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها.

كما شدد رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من النظافة بأنحاء المدينة، مؤكدًا على أهمية دور عمال النظافة والذي يعد عاملًا أساسيًا في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف للمدينة وأيضًا لجهودهم المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للإرتقاء بحياة المواطنين، لافتًا إلى تقديم كافة الدعم لهم.

كما وجه إدارة النقل الميكانيكي والدفع بسيارات جمع القمامة والمرور خلال ورديات العمل لتفريغ محتويات الصناديق إلى جانب التنسيق مع إدارة القوارض والحشرات بتكثيف المرور اليومي والقيام بعملية تعقيم وتطهير الصناديق أولًا بأول.

وفي سياق متصل تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، إدارة النقل الميكانيكي لبيان مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها الفنية واستعدادها لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة المحافظات بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدا وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جاء ذلك بحضور الأستاذ جورج مكرم مدير إدارة النقل الميكانيكي.

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