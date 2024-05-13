رئيس حي الضواحي: انتهاء إنشاء شبكه انحدار صرف صحي بامتداد شارع العبور قريبا

أكدت سمر الموافي رئيس حي الضواحي أنه قريبًا من الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء شبكات الانحدار صرف صحي بامتداد شارع العبور بالضواحي ببورسعيد، ويهدف إلى رفع كفاءة الصرف الصحي بعدة مناطق الحي الرئيسية.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 90% من حجم العمل في مشروع إنشاء الشبكة.

وأضافت رئيس الحي أن العمل مازال جارٍ للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمتابعة سير العمل في المشروعات الخدمية بنطاق الحي.

وأكدت رئيس الحي أن خط انحدار الشبكة يمتد بطول حوالي 4 كم، مشيرة إلى أن العمل في المشروع وصل إلى مراحله النهائية، مشيرة إلى أنه سيتم ربط الشبكة بمحطة رفع السلام 8B بشارع الأمين، وستخدم مناطق السلام الجديد والتصنيع وبنك الشاى ومساكن الرباط والحاويات وأبراج شارع نهضة مصر.

وأضافت رئيس الحي أن العمل يتم بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرة إلى أنه تم تكثيف جهود رفع وإزالة الإشغالات والتعديات حول محيط هذه المشروعات لاستكمال أعمال الإنشاء والتطوير بها.

وأكدت أن هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة الصرف الصحي بجميع المناطق المشار إليها تماشيا من أعمال التطوير الشاملة التي يجرى العمل بها حاليا بعدد من مناطق الحي.

وتابعت سمر الموافي رئيس حي الضواحي، صباح اليوم أعمال رفع كفاءة النظافة العامة وتجريف الرمال على امتداد شارع عبد الرحمن شكري في الضواحي، وذلك في إطار متابعتها الميدانية للجهود والخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة.

كما تابعت جهود رفع كفاءة النظافة العامة وتجريف الرمال على جانبي الشارع والجزيرة الوسطى له، مروراً بواجهة مناطق الأمل الجديد وفاطمة الزهراء ونفيسة الجديدة والرحاب وبورتكس، باستخدام المعدات التابعة للحي وعمال إدارة تحسين البيئة بالحي.

وأكدت رئيس الحي استمرار جهود الحي في رفع كفاءة النظافة العامة وإزالة الاشغالات والتعديات على جانبي الشارع، مشيرة إلى أن الحي يتابع تنفيذ حملات النظافة العامة ورفع الاشغالات في عدد من مناطق الحي، ضمن خطة الحي لرفع كفاءة المناطق وتطبيق منظومة النظافة العامة في مختلف مناطق وقطاعات الحي.

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