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مصر

القباج تشهد افتتاح الدورة الثانية لمبادرة "العيش باستقلالية للأشخاص ذوى الإعاقة" بالبحرين  

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

شهدت نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، خلال زيارتها إلى مملكة البحرين، افتتاح فعاليات النسخة الثانية من مبادرة "العيش باستقلالية"، والمعرض العربي للأسر المنتجة، وذلك بحضور أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وأسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين. 
 
وتأتي المبادرة والمعرض ضمن فعاليات النسخة الخامسة من "المنتدى العالمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار"، والذي يقام في مملكة البحرين تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ذات الصلة، وعلى هامش أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين «قمة البحرين»، والتي من المقرر انعقادها غدًا الخميس بحضور القادة والزعماء العرب.
 
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور على تفقد أروقة المعرض والاطلاع على المنتجات المتميزة للعارضين سواء من جمهورية مصر العربية أو الدول العربية المشاركة في المعرض ومبتكرات ذوي الإعاقة، حيث يعد المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين العارضين من خلال الاطلاع على التجارب المشاركة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لترويج المنتجات بين الدول العربية.
 

وزيرة التضامن تتوجه إلى البحرين للمشاركة فى أعمال المنتدى الدولى لريادة الأعمال

 
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، نظمت النسخة الأولى من المعرض العربي للأسر المنتجة «بيت العرب» في قصر القبة بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 5 حتى 11 يناير من العام الماضي 2023 بمشاركة 12 دولة عربية، وبلغ عدد الأسر المنتجة المشاركة في النسخة الأولى من المعرض حوالي 150 أسرة منتجة موزعة كالتالي 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.
 
هذا وتشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مملكة البحرين المشاركة في الحدث الذي ينظمه قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية- إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية- بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية ومكتب اليونيدو الإقليمي بالبحرين تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة".
 
كما ستلقي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة خلال افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من "المنتدى العالمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار"، فضلًا عن عقدها عددًا من اللقاءات الثنائية مع السادة الوزراء من الدول المشاركة في الفعاليات التي تشهدها الزيارة.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية أحمد أبو الغيط وزيرة التضامن

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