صناع الخير تفتتح غرف جديدة ضمن مبادرة "قدم صحيح" لرعاية مرضى القدم السكري

افتتحت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أحدث غرف مبادرة قدم صحيح لرعاية مرضى القدم السكري لغير القادرين لحمايتهم من البتر بمستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي.

يأتي افتتاح غرفة قدم صحيح الجديدة ضمن جهود تحقيق أهداف التحالف الوطني في تقديم خدمات طبية ذات جودة للشرائح غير القادرة، حيث سبق لصناع الخير وجامعة الأزهر افتتاح 4 غرف بـ4 مستشفيات أزهرية جامعية هي سيد جلال الجامعي والزهراء الجامعي بالقاهرة وجامعة الأزهر فرع أسيوط الجامعي ومستشفى جامعة الأزهر الجامعي فرع دمياط.



وتم افتتاح غرفة قدم صحيح بمستشفى الحسين الجامعي بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا المشرف العام على المستشفيات الجامعية والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومرسي أبو عامر رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام نائبا عن الاستل هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية “إيسترن كومباني” والدكتور حسين أبو الغيط عميد طب الأزهر.

وفي كلمته باحتفالية افتتاح غرفة قدم صحيح، أكد الدكتور محمود صديق أهمية مبادرة قدم صحيح في حماية مرضي القدم السكري من البتر مثمنا دور صناع الخير بالشراكة مع الجهات المعنية في تقديم حزمة خدمات طبية ذات جودة في مواجهة عدد من الأمراض المؤثرة علي حياة ونشاط المرضي.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى زمزم أن افتتاح غرفة قدم صحيح بمستشفى الحسين الجامعي يأتي استمرارا لجهود القطاع الطبي بالمؤسسة في تنفيذ مبادرة “قدم صحيح” وتستهدف تقديم كافة اشكال الدعم لمرضى القدم السكري لغير القادرين لحمايتهم من البتر، موضحا أن المبادرة يتم تنفيذ جميع مراحل عملها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة الازهر.

وأكد أن المبادرة نجحت ومن خلال غرف قدم صحيح بمستشفيات الجامعة بالقاهرة وأسيوط ودمياط في استقبال 5200 حالة وتوزيع أكثر من 2372 حقيقة علاج شهرية تتراوح تكلفتها بين 3 لـ4 آلاف جنيه، موضحا أنه تم الانتهاء من مراحل علاج أكثر من 142 مريض تم حمايتهم تماما من البتر.

وأشار “زمزم” إلى أن التعاون مع الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” كواحدة من كبريات المؤسسات الاقتصادية المصرية في تنفيذ غرفة مبادرة “قدم صحيح” بمستشفى الحسين الجامعي بهدف دعم مرضى القدم السكرى غير القادرين من خلال العمل على تجهيز الغرفة لتقديم الخدمات الطبية لمرضي القدم السكري غير القادرين، وتقديم كافة أشكال الرعاية لهم، بتوفير العلاج الواقي من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الأمثل مع جروح القدم السكرى.