الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

7 محترفين في قائمة المنتخب الوطني استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو

مصطفي محمد ومحمود
مصطفي محمد ومحمود تريزيجيه و محمد صلاح

استقر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني ، على ضم 7 محترفين فى معسكر المنتخب المقبل المقرر إقامته يوم 28 مايو الجاري استعدادا لمباراتي بوركينافاسو و غينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

وعلمت الدستور أن السبعة المحترفين هم محمد صلاح  لاعب ليفربول الإنجليزي، محمود حسن تريزيجيه  لاعب طرابزون سبور التركي، عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، محمد شريف  لاعب الخليج السعودي .

وهناك محاولات من جانب الجهاز الفني للمنتخب لإقناع عمر مرموش بتأجيل قرار العملية التي سيخضع لها فى اصابع اليد للحاق بمعسكر المنتخب .

ورفض الجهاز الفني للمنتخب ضم سام مرسى محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وسام مرسي لاعب فريق إيبسوتش الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز لعدم الاحتياج لهم فى معسكر المقبل .

وكان حسام حسن قد عقد جلسة مع الصحفيين تحدث خلالها عن الصعوبات التى تواجه الجهاز الفني قبل مباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو .

حسام حسن : لم نتأهل لكأس العالم و مباراتي بوركينافاسو وغينيا بيساو صعبة 

. قال حسام حسن ، إن المشوار لا يزال طويلا للتأهل إلى كأس العالم على عكس ما يتم تداوله في وسائل الإعلام.

وأضاف حسام في تصريحات صحفية اليوم: “لا أملك أي تفسير لتعامل البعض مع منتخب مصر كأنه تأهل لكأس العالم، مباراتا بوركينا فاسو وغينيا بيساو في غاية الصعوبة، ولم نصل من قبل إلى نسخ كأس عالم سابقة بسبب التعثر أمام منتخبات مغمورة وضعيفة”.

واستكمل: "نتائجنا الأخيرة في مختلف البطولات دليل على معاناتنا وأريد أن أؤكد أن خريطة الكرة الإفريقية تغيرت والفرق التي يسخر منها البعض هزمت الفرق الكبيرة في الأمم الإفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، أنا متحفظ للغاية على تهيئة الرأى العام أننا تأهلنا لكأس العالم".

وتابع: “مجموعتنا في تصفيات المونديال تضم منتخبات حققت نتائج مبهرة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة”.

وواصل: “ كل ما نملكه 8 لاعبين محترفين، وفي المقابل يملك منتخب بوركينا فاسو 28 لاعبا محترفا، يجب مصارحة الجماهير بصعوبة الأمر، أقبل النقد ولكني أرفض الاستهزاء أو السخرية”.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بوركينافاسو غينيا بيساو محمد صلاح محمود حسن تريزيجيه عمر مرموش مصطفى محمد احمد حجازى

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