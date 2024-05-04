محاولات جديدة لإنهاء الخلاف بين صلاح وحسام حسن قبل مباراتى تصفيات المونديال

شهدت الأيام الماضية محاولات جديدة لإنهاء الخلاف بين حسام حسن المدير الفني لـ المنتخب الوطني واللاعب محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، قبل انطلاق معسكر المنتخب المقرر له يوم 28 مايو الجاري، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب، أن هناك عدة أطراف تدخلت لتقريب وجهات النظر بين حسام حسن ومحمد صلاح حرصا على تواجد الأخير في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وواصل المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، من الجهات التي تدخلت في الأزمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبعض المقربين من محمد صلاح وحسام حسن لإنهاء الخلاف بينهما.

وكان محمد صلاح قد رفض الانضمام لمعسكر المنتخب الماضي الذي خاض خلاله المنتخب الدورة الودية التي أقيمت في القاهرة بمشاركة 4 منتخبات (مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا)، بسبب غضبه من هجوم حسام حسن عليه أثناء بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت بكوت ديفوار.

محمد صلاح يرفض الاعتزال دوليا بسبب كأس العالم

ورغم الأزمة التي نشبت بين محمد صلاح وحسام حسن، إلا أن صلاح رفض إعلان اعتزاله اللعب دوليا بسبب رغبته في المشاركة مع المنتخب في بطولة كأس العالم.

وينطلق معسكر المنتخب يوم 28 من الشهر الجاري، أي قبل موعد الأجندة الدولية بـ 5 أيام بناء على طلب حسام حسن الذي أعلن رغبته في إقامة المعسكر مبكرا، لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا قبل مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وتقام مباراة بوركينا فاسو يوم 7 يونيو على ستاد القاهرة على أن تقام مباراة غينيا بيساو يوم 10 يونيو بناء على مواعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويحتل المنتخب صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على جيبوتي بستة أهداف دون رد، وسيراليون بهدفين نظيفين.