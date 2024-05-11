إبراهيم حسن يتواصل مع بيبو لعدم إثارة الأزمات للمنتخب قبل المعسكر المقبل

أربكت تهديدات الجهاز الفني للنادي الأهلي بعدم ارسال لاعبيه للمنتخب يوم 28 مايو حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي، رفض إرسال لاعبيه قبل موعد الأجندة الدولية المقرر لها يوم 3 يونيو المقبل، مع التأكيد على مشاركة اللاعبين الدوليين فى مباراة الأهلي والألمنيوم في دور الـ32 لمسابقة كأس مصر المقرر لها يوم 29 مايو.

إبراهيم حسن يتواصل مع بيبو قبل معسكر منتخب مصر

وقرر حسام حسن إقامة معسكر المنتخب يوم 28 مايو نظرا لأهمية مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتواصل إبراهيم حسن مديرالمنتخب، مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي للتأكيد عليه لتواجد لاعبيه يوم 28 وعدم إثارة أي مشكلة للمنتخب قبل مباراتين في غاية الأهمية والفوز بهما يقرب المنتخب بشكل كبير من التأهل للمونديال.

كما شدد إبراهيم في حديثه مع خالد بيبو،أنه فى حال رفض الأهلي إرسال اللاعبين يوم 28 سيجعل باقي الأندية ستطلب بعدم تواجد لاعبيه مع بداية المعسكر.

جهاز المنتخب يعلن قائمة المحترفين الأسبوع الجاري قبل مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب أسماء اللاعبين المحترفين الأسبوع الجاري ولاخلاف على ضم مجموعة من اللاعبين هم محمد صلاح رغم استمرار الأزمة بينه حسام حسن كما استقر الجهاز الفني للمنتخب على ضم محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفي محمد.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن أن حسام حسن وضع محمد الشناوي حارس الأهلي ضمن حساباته للانضمام لمعسكر الفراعنة.

وواصل المصدر، أن الجهاز الإداري للمنتخب طلب جواز سفر محمد الشناوي لضمه لمعسكر المنتخب المقبل رغم ابتعاده عن المشاركات مع الأهلي فترة طويلة بسبب الإصابة.