الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يخاطب FIFA لإجراء تعديل على موعد بوركينا فاسو وغينيا بيساو

حسام حسن وجمال علام
حسام حسن وجمال علام

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لتعديل مباراتي المنتخب أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساوفي الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد تحديدها يومى 7 و 10 يونيو المقبل. 

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب أن فارق التوقيت بين المباراتين صعب جدا على اللاعبين أن يخوضوا مباراتين فى 3 أيام فقط بينهم رحلة سفر لخوض مباراة غينيا بيساو، لذلك يأمل الجهاز الفني للفراعنة في أن يوافق فيفا على أن يكون هناك وقت كاف بين المباراتين، خاصة أن الأجندة الدولية تبدأ من يوم 3 وحتى 11 يونيو. 

جهاز المنتخب يحدد 28 مايو لإنطلاق معسكر مباراتي بوركينا فاسو غينيا بيساو

وحدد الجهاز الفني للمنتخب 28 من الشهر الجاري لإنطلاق معسكر الفراعنة بناءً على طلب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الذى طلب من رابطة الأندية إقامة المعسكر قبل موعد الأجندة الدولية بعدة أيام.

اتحاد الكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخب بوركينا فاسو غينيا بيساو الجهاز الفنى للمنتخب حسام حسن

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