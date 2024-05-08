الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جهاز المنتخب يضع محمد الشناوى ضمن حساباته للانضمام لمباراتي بوركينافاسو وغينيا بيساو

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب وضع  محمد الشناوي حارس الأهلي ضمن حساباته للانضمام لمعسكر الفراعنة المقرر إقامته يوم 28 من الشهر الجاري استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وواصل المصدر، أن الجهاز الإداري للمنتخب طلب جواز سفر محمد الشناوي لضمه لمعسكر المنتخب المقبل رغم ابتعاده عن المشاركات مع الأهلي فترة طويلة بسبب الإصابة 

وتابع المصدر، أن حسام حسن يرغب فى ضم محمد الشناوي باعتباره من أهم الحراس الموجودين فضلا إلي خبراته الدولية مع المنتخب أو الأهلي ولكن ينتظر فقط اى مشاركة له مع الأهلي خلال الفترة المقبلة لرفع الحرج عنه أمام الإعلام.

اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل مباراة غينيا بيساو 24 ساعة بسبب ضيق الوقت 

يأتي هذا في الوقت الذى أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر ، أنه تم إرسال خطاب رسمي إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، من أجل تأجيل موعد مباراة غينيا الاستوائية لمدة ٢٤ ساعة ، والتي حددها الاتحاد الأفريقي يوم ١٠ يونيو ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وأضاف إبراهيم حسن أنه تم طلب تأجيل مباراة غينيا لضيق الوقت بينها وبين مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو والتي تحدد لها أيضا يوم ٧ يونيو بالقاهرة من قبل الكاف، إلى جانب ظروف الطيران، وطول المسافة في رحلة السفر سواء الطيران العادي أو السفر بطائرة خاصة والتي تصل إلى ٩ ساعات. وينتظر منتخب مصر رد الاتحاد الأفريقي على طلب تأجيل مباراة غينيا.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة ، انه من الصعب تأجيل المباراة بسبب تحديد المباريات من الاتحاد الدولي لكرة القدم وفقا لمواعيد المباريات الاخرى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

غينيا بيساو محمد الشناوي حسام حسن المدير الفني للمنتخب ساو تحاد الكرة ابراهيم حسن

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