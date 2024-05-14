دورات تدريبية وورش عمل بمراكز شباب المنيا خلال أبريل الماضي

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بمراكز الشباب بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم.

من جهته، استعرض مندي عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية على مدار شهر ابريل الماضي حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات التي نظمتها إدارة الشباب بين دورات وورش عمل تدريبية، لتعليم بعض المهارات في مجالات ( صناعة المنظفات والعطور ـ الريزن ـ الصناعات الغذائية)، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية حول (كيفية مجابهة المخدرات ـ تطوير الذات ـ أخطار الهجرة غير الشرعية ـ المخلفات الإلكترونية).

أضاف عكاشة إن إدارة تنمية النشء، نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب شملت برنامج تنمية الوعى الثقافي العلمي وإطلاق المهارات الإبداعية لتنمية مهارات النشء والذى ضم بداخله مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها (المشاركة في الملتقى الختامي للمؤتمر الثاني للنشء تحت شعار "بناء جيل"ـ لقاء عن مخاطر قنوات ديزنى ومواقع التواصل الاجتماعي).

كما نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني برنامج تثقيف سياسى بمراكز الشباب ومعسكر ختامى لبرنامج التعليم المدني، فيما استكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب (الملاكمة - تنس الطاولة- المصارعة)، في إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والتثقيفية لتشجيع ممارسة الرياضة.

من ناحية أخرى، أعلن مدير عام الشباب والرياضة، أن مركز شباب البرشا التابع لمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة نفذ يوم لأثنين ١٣ مايو معسكر خدمة عامة تحت شعار شارك نظف وتضمن المعسكر نظافة شاملة للمبنى الإدارى للمركز، نظافة المنطقة المحيطة بالمبنى الإدارى ومدخل المركز، تركيب يافطة باسم مركز شباب البرشا على البوابة الرئيسية للمركز، دهان البوابة الرئسية للمركز بالوان علم مصر كما شهد مركز شباب الروضة تنفيذ يوم رياضى للفتيات،وذلك بمشاركة 20 فتاة من الطليعات، وجرى تنفيذ مسابقات رياضية جري ووثب وضربات جزاء وتوزيع جوائز على الفائزبن،وبمشاركة المدربات المتطوعات.

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