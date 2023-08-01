انطلاق النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب بالمنيا

انطلقت منافسات النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب بالمنيا بمباراة مركز شباب بني حسن وشباب تلة التي تُنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب تحت رعاية الرئيس السيسي.

حضر افتتاح الفعاليات، مندي عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وسام فاروق مدير عام أنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وفريق عمل الوزارة من الإدارة المركزية، حسين فرج، الدكتور احمد مختار، عاطف صلاح، خالد الحديدي، ولفيف من اللاعبين القدامي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحضور جماهيري تجاوز ٥٠٠ فرد.

وجدد وزير الشباب تأكيده علي أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولي تحت رعاية الرئيس السيسي، ينُم عن دوره المهم في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة.

ولفت الوزير إلي أنه وزارة الشباب تعمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب، واكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

وتُقام المبارايات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في العاشرة صباحًا والخامسة مساءً، مع تقسيم كل محافظة إلى 5 مجموعات.