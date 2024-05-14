"مياه مطروح": لجنة تفتيش ضبطت 19 وصلة خلسة

شكلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، لجنة تفتيش بالتعاون مع مجلس مدينة مطروح وشرطة المرافق والشئون الصحية، للكشف عن وصلات المياه والصرف الصحي الخلسة والمخالفات، بمناطق سوق الدواجن والأسماك والمحلات التجارية، طبقا لتكليفات الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

أسفرت اللجنة عن رصد وإزالة 19 مخالفة من توصيل صرف صحي مخالف واستخدام مياه السندة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين.

رصد المخالفات الفعلية

أكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، تشكيل لجنة تفتيش بهدف التفتيش الميداني لرصد المخالفات الفعلية على المحال التجارية ومحلات بيع الدواجن والأسماك من استخدام مياه السند في الأغراض الغذائية والتعدي على شبكات الصرف الصحي وشبكات صرف مياه الأمطار.

أشار إلى أن اللجنة مكونة من إدارة التفتيش على الوصلات الخلسة والإدارة العامة للصرف الصحي والإدارة العامة للصرف الصناعي وبالتعاون مع مجلس مدينة مطروح وشرطة المرافق، مؤكدا أن تعكس هذه الجهود التزام الشركة بالحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ علي المال العام، وتؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.

وتشدد الشركة على ضرورة التعاون من قبل المواطنين للإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات تؤثر على صحتهم او الضرر بالمال العام.

وفي سياق أخر، كان قد أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، استمرار شن الحملات المكبرة على المحال التجارية بأنشطة "الدواجن - الأسماك - منتجات سيوة" بشوارع شكري القوتلي وليبيا والثانوية وعمر المختار بوسط المدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 مخالفة وتشميع 3 محال للدواجن ورفع الإشغالات المخالفة، من خلال الإدارات الرقابية بمجلس المدنية من تحسين البيئة، شرطة المرافق، شركة مياة الشرب، لضبط المخالفين قبل موسم الصيفي السياحي، طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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