الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسكندرية مطروح، بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام بحضور الدكتور محمد طارق نائب مدير المستشفي والدكتور محمد علي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة. 

وأوضح وكيل صحة مطروح أن الحادث أسفر عن وصول ١٢ مصابا لقسم الطوارئ بمستشفى مطروح العام حيث تنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة ولا توجد إصابات تحتاج تدخل جراحى حتى الآن، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، ولم يسفر الحادث عن حدوث أي حالات وفاة.

وأضاف الدكتور مبروك سالم أن أقسام الطوارئ بالمستشفي تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفيين حيث تم التأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزينى بالمستشفي وجاهزية الاقسام الحرجة (العناية المركزة)؛ لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ فى حالة الحاجة الى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجارى حاليا تقديم أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.

توجيهات بتقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابي الحادث

وقدم الشكر للفريق الطبي والإدارى بمستشفى مطروح العام على التدخل السريع وتقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث وحثهم على التفانى فى العمل؛ لتقديم خدمة طبية أفضل لساكنى المحافظة وزائريها من مختلف.

وأكد "سالم" على انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بجميع المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء  وزائرى مطروح بجميع المراكز.

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