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بالأسماء.. إصابة 12 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية/ مطروح

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب اليوم الإثنين، 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.  

_ أسماء المصابين

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم " احمد عبد الرحيم عثمان 58 سنة مصاب باشتباه خلع في الكتف الايمن، احمد محمد حسن 44 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، شريف عبد المنعم حسن 48 سنة مصاب بجرح قطعى في اليد اليسرى،  محمد السودانى محمد 21 سنة مصاب بكدمة في الصدر، كمال ابراهيم محمود 40 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عبد الرؤوف حسين السمرى 17 سنة مصاب بكدمة في الظهر، حسن عبد الرحيم احمد  21 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ".

كما أصيب في نفس الحادث " محمود عبد الرحيم احمد 24 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، خالد صديق حميد 46 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، احمد محمد عبد الله  23 سنة مصاب بكدمة في اليد اليسرى، احمد عبد السميع بيومى 26 سنة مصاب  بكدمه في الظهر واشتباه كسر في اليد اليسرى، زيد عادل حمدون 22 سنة  مصاب باشتباه خلع فى الكتف الايسر ".

_الفحوصات الطبية

ومن جانبه، أجرى الطاقم الطبى فى مستشفى مطروح العام الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

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