الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طالبان بالمدرسة النووية أول الجمهورية في المسابقة الدولية للابتكارات الذكية

طالبان بالمدرسة النووية
طالبان بالمدرسة النووية أول الجمهورية

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن الطالبين أحمد عادل عبدالمنعم، وأحمد محمد فوزي الطوخي، بالفرقة الرابعة قسم كهرباء بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، حققا إنجازا طلابيا علميًا فريدا من نوعه بتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة الدولية للابتكارات الذكية بيئيًا واستدامة الذكاء للمشاريع والابتكارات IEEE IC-ESI 2024.

_تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة

وأوضح شحاتة، أن مشروع طالبي المدرسة الفنية المتقدمة تناول كيفية تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة بعنوان (Waste2Energy ) حقق المركز الأول جمهوريا ونال الإشادة والثناء من كافة القائمين علي تنظيم المسابقة والتي أعلنت نتائجها وتكريم الفائزين بها خلال فعاليات المؤتمر الدولى للذكاء الآلي والابتكارات الذكية، والذي أقيم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية بمشاركة واسعة وحضور كبير من الشخصيات البارزة في عالم التكنولوجيا محليًا وعربيًا ودوليًا.

_سفراء الدول العربية والأجنبية

أضاف أنه أقيم المؤتمر الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث حظى المؤتمر بمشاركة العديد من المتحدثين الدوليين وكذلك مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية وسفراء الدول العربية والأجنبية، وكذلك عدد كبير من الأكاديميين وأساتذة الجامعات الممثلين لأعرق وأهم الجامعات الأوروبية والعربية والمصرية.

_المدرسة النووية

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح نوابغ المدرسة النووية اللذان نجحا في رفع اسم المحافظة بتلك المسابقة العلمية الدولية، مهديا ذلك الإنجاز الكبير إلى اللواء خالد شعيب، قائد الإقليم لدعمه المتواصل للمنظومة التربوية، مشيرًا إلى أن تعليم مطروح حريص على تقديم كافة سبل  الدعم والتشجيع اللازم للنوابغ والمُبتكرين من طلاب المدارس وتوفير الأجواء المناسبة اللازمة لتنمية قدراتهم ومواهبهم، مؤكدًا حرص تعليم مطروح على دعم المدارس القائمة على البحث العلمي والاختراعات العلمية، في ضوء توجيهات القياده السياسيه بتشجيع البحث العلمي إيمانًا من الدولة بأهميته وأن تطور الأمم وتقدمها لا يتحقق إلا بالاهتمام بالبحث العلمي.

طالبان بالمدرسة النووية أول الجمهورية
طالبان بالمدرسة النووية أول الجمهورية
طالبان بالمدرسة النووية أول الجمهورية
طالبان بالمدرسة النووية أول الجمهورية
1000241701
1000241701
1000241704
1000241704
1000241707
1000241707
الضبعة النووية المسابقة الدولية للإبتكارات الذكية المركز الأول على مستوى الجمهورية تعليم مطروح مطروح

مواد متعلقة

وكيل "صحة مطروح" يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص

بالأسماء.. إصابة 12 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية/ مطروح

"حياة كريمة" بمطروح تطلق مبادرة "تقدر فى 10 أيام" لطلاب الثانوية العامة

تعليم مطروح يطلق مبادرة "زدني علما" 21 يوليو

الأحد.. توجيه قافلة طبية متكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوي الاحتياجات في مطروح

وكيل "تعليم مطروح" يعتمد نتيجة مسابقة الاخصائي والمشرف المثالي لنشاط الصحافة المدرسية

رئيس مرسى مطروح: تشميع 3 محال دواجن وتحرير 12 مخالفة

فرق "تعليم مطروح" تواصل الإبداع الكشفي في مسابقات المرشدات على مستوى الجمهورية

الأكثر قراءة

عاجل| أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

سيدة صدمها "لص الحوادث".. ابنتها ماتت في حادث الأوتوستراد وقال لها "انسي تليفونها"

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 2024/5/14 بالجنيه والدولار

نزوح 400 ألف من رفح الفلسطينية جراء تصاعد العدوان الإسرائيلى

مانشستر سيتى يتحدى توتنهام لانتزاع قمة الدورى الإنجليزى من أرسنال

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/5/14

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟