طالبان بالمدرسة النووية أول الجمهورية في المسابقة الدولية للابتكارات الذكية

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن الطالبين أحمد عادل عبدالمنعم، وأحمد محمد فوزي الطوخي، بالفرقة الرابعة قسم كهرباء بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، حققا إنجازا طلابيا علميًا فريدا من نوعه بتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة الدولية للابتكارات الذكية بيئيًا واستدامة الذكاء للمشاريع والابتكارات IEEE IC-ESI 2024.

_تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة

وأوضح شحاتة، أن مشروع طالبي المدرسة الفنية المتقدمة تناول كيفية تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة بعنوان (Waste2Energy ) حقق المركز الأول جمهوريا ونال الإشادة والثناء من كافة القائمين علي تنظيم المسابقة والتي أعلنت نتائجها وتكريم الفائزين بها خلال فعاليات المؤتمر الدولى للذكاء الآلي والابتكارات الذكية، والذي أقيم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية بمشاركة واسعة وحضور كبير من الشخصيات البارزة في عالم التكنولوجيا محليًا وعربيًا ودوليًا.

_سفراء الدول العربية والأجنبية

أضاف أنه أقيم المؤتمر الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث حظى المؤتمر بمشاركة العديد من المتحدثين الدوليين وكذلك مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية وسفراء الدول العربية والأجنبية، وكذلك عدد كبير من الأكاديميين وأساتذة الجامعات الممثلين لأعرق وأهم الجامعات الأوروبية والعربية والمصرية.

_المدرسة النووية

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح نوابغ المدرسة النووية اللذان نجحا في رفع اسم المحافظة بتلك المسابقة العلمية الدولية، مهديا ذلك الإنجاز الكبير إلى اللواء خالد شعيب، قائد الإقليم لدعمه المتواصل للمنظومة التربوية، مشيرًا إلى أن تعليم مطروح حريص على تقديم كافة سبل الدعم والتشجيع اللازم للنوابغ والمُبتكرين من طلاب المدارس وتوفير الأجواء المناسبة اللازمة لتنمية قدراتهم ومواهبهم، مؤكدًا حرص تعليم مطروح على دعم المدارس القائمة على البحث العلمي والاختراعات العلمية، في ضوء توجيهات القياده السياسيه بتشجيع البحث العلمي إيمانًا من الدولة بأهميته وأن تطور الأمم وتقدمها لا يتحقق إلا بالاهتمام بالبحث العلمي.

طالبان بالمدرسة النووية أول الجمهورية

طالبان بالمدرسة النووية أول الجمهورية

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