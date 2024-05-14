الثلاثاء 14 مايو 2024
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محافظات

غدا.. "صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة بمنطقة الجراولة وعويشة

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بمنطقة الجراولة وعويشة شرق مطروح والتابعة للإدارة الصحية بمرسى مطروح يومي الأربعاء والخميس 15 - 16 مايو الجارى وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن اعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة. 

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا.

جهود مستمرة من الدولة لإطلاق الحملات والمبادرات الصحية

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ان جهود الدولة واضحة في اطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على خدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحي على وجه الخصوص من اجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

 أبرز التخصصات الطبية التي تتضمنها القافلة

وأوضح  وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، انه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص اعمال القافلة لخدمة أهالينا بمنطقة الجراولة وعويشة والقرى والتجمعات المجاورة لهما مشيرا إلى ان القافلة يجرى تنفيذها تحت اشراف الدكتور حجازي احمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية .

وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات، وعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

توفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية

 

وأشار "سالم"  إلى ان هذه القوافل الطبية العلاجية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح ، موضحا أن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل اقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة. 

مديرية الصحة بمطروح قافلة طبية مجانية الإدارة الصحية بمرسى مطروح منطقة الجراولة مطروح

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