الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أتوبيس الفن الجميل ينظم جولة لمقياس النيل ومتحف كوكب الشرق

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

نظم أتوبيس الفن الجميل، الاثنين، زيارة ميدانية إلى مقياس النيل بجزيرة الروضة بالقاهرة، لعدد من أطفال مكتبة المعادي، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

بحضور رئيس هيئة قصور الثقافة.. ختام الملتقى الأول لتراث جمعيات الجنوب

تعريف الأطفال بتاريخ إنشاء مقياس النيل

بدأت الفعاليات بجولة تفقدية داخل المنطقة قامت خلالها يمنى حسين مشرف الجولة، بتعريف الأطفال بتاريخ إنشاء المقياس الذي يعد من أقدم الآثار الإسلامية في مصر، موضحة أنه تم بناؤه في العصر العباسي لمعرفة ارتفاع مياه الفيضان، وتحديد الضرائب وغيرها من الأمور المتعلقة بالري والزراعة.

أعقب ذلك ورشة فنية من وحي المكان باستخدام ألوان الفلوماستر والكانسون الأبيض، قدم خلالها الأطفال مجموعة متميزة من اللوحات، تدريب الفنانة سارة علي.

txt

المخرج أحمد الدالى: قرار رئيس هيئة قصور الثقافة تجاه أزمة الثقافة الجماهيرية "إيجابى"

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، نظمت جولة أخرى للأطفال للتعرف على متحف سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" ومشاهدة ما يحتويه من مقتنيات نادرة وأهم متعلقاتها الشخصية والأوسمة التي حصلت عليها، عرفانا بدورها الكبير في إثراء الفن الأصيل. وجاءت الفعاليات استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مخصصة للأطفال خلال شهر مايو الحالي.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
مقياس النيل أتوبيس الفن الجميل الهيئة العامة لقصور الثقافة برامج وزارة الثقافة مكتبة المعادي

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة بشأن مشروع تحويل روايات نجيب محفوظ إلى "كوميكس"

الأربعاء.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال

تنطلق غدًا.. 9 أفلام مجانية بقصر السينما ضمن برنامج مايو

أحمد المرسى يناقش "منروفيا" بالنيل الثقافية.. الأربعاء

بحضور المحافظ.. قصور الثقافة بأسيوط تحتفل بعيد العمال

محمد سلماوى ضيف صالون الأوبرا الثقافى.. الأربعاء

"أنا نجم من صنع الجمهور و"الشللية" لها جمهورها".. ممدوح وافي في أجرأ أحاديثه

ابنة نجيب محفوظ لـ«الدستور»: والدي وافق على تحويل أعماله "كوميكس" منذ عقود

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين".. وهذه الأسباب

تسبب باحتراق 4 سيارات.. التحقيق في حريق جراج محرم بك بالإسكندرية

سيدة صدمها "لص الحوادث".. ابنتها ماتت في حادث الأوتوستراد وقال لها "انسي تليفونها"

"تربية بني سويف" تُنظم المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية

لأسباب غامضة.. زوج يذبح زوجته بسلاح أبيض في أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية