أتوبيس الفن الجميل ينظم جولة لمقياس النيل ومتحف كوكب الشرق

نظم أتوبيس الفن الجميل، الاثنين، زيارة ميدانية إلى مقياس النيل بجزيرة الروضة بالقاهرة، لعدد من أطفال مكتبة المعادي، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

تعريف الأطفال بتاريخ إنشاء مقياس النيل

بدأت الفعاليات بجولة تفقدية داخل المنطقة قامت خلالها يمنى حسين مشرف الجولة، بتعريف الأطفال بتاريخ إنشاء المقياس الذي يعد من أقدم الآثار الإسلامية في مصر، موضحة أنه تم بناؤه في العصر العباسي لمعرفة ارتفاع مياه الفيضان، وتحديد الضرائب وغيرها من الأمور المتعلقة بالري والزراعة.

أعقب ذلك ورشة فنية من وحي المكان باستخدام ألوان الفلوماستر والكانسون الأبيض، قدم خلالها الأطفال مجموعة متميزة من اللوحات، تدريب الفنانة سارة علي.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، نظمت جولة أخرى للأطفال للتعرف على متحف سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" ومشاهدة ما يحتويه من مقتنيات نادرة وأهم متعلقاتها الشخصية والأوسمة التي حصلت عليها، عرفانا بدورها الكبير في إثراء الفن الأصيل. وجاءت الفعاليات استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مخصصة للأطفال خلال شهر مايو الحالي.

صورة من الفعالية