الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أتوبيس الفن الجميل".. فعاليات متنوعة بمركز الحضارة والإبداع احتفالا بعيد الطفولة

مركز الحضارة والإبداع
مركز الحضارة والإبداع

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بأعياد الطفولة، نظم أتوبيس الفن الجميل، أمس الاثنين، رحلة تثقيفية لأطفال دور راجح والقديسة دميانة للأيتام، لزيارة مركز الطفل للحضارة والإبداع. 

وتضمنت الفعاليات جولة داخل متحف الحضارة لمشاهدة إبداع قدماء المصريين في بناء الأهرام، ورموز حروف اللغة المصرية القديمة.

وفي ضوء الزيارة عقد حوار مفتوح بعنوان "مخاطر الإنترنت"، تحدثت خلاله شيريهان فتحي عن دور الإنترنت في حياتنا، موضحة الآثار السلبية للإنترنت مثل ضعف النظر، إهدار الوقت، ضعف قدرات التركيز والانتباه لدى الأطفال، مشاهدة فيديوهات تحث على العنف، وبالتالى التأثير على مستوى التحصيل الدراسي، وأكدت أنه يجب على كل طفل تحديد موعد للعب بوسائل التكنولوجيا والإنترنت بإيجابية وتحت رقابة الآباء، كما نفذت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة وتوزيع جوائز للأطفال المتسابقين.

وفى مجال الفنون التشكيلية، أقيمت عدة ورش فنية منها: ورشة فنون تشكيلية للرسم بألوان الفلوماستر والباستيل للتعبير عن الطبيعة أدارتها يمنى حسين، إلى جانب ورشة أعمال فنية متنوعة كروت ومقالم باستخدام ورق الكانسون الملون وورق الألمونيوم وبعض الأشكال الزخرفية قامت بتنفيذها سارة سعيد.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، وإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفي سياق عدة أنشطة وبرامج تقدمها هيئة قصور الثقافة احتفالا بأعياد الطفولة خلال الشهر الحالي.

عيد الطفولة 

يوم الطّفولة العالميّ أو عيد الطّفولة، وهو اليوم العالميّ الذي يحتفل فيه النّاس سنويًّا في ذكرى اتفاقية حقوق الطّفل الدوليّة في العشرين من شهر نوفمبر عام 1989.

وبموجبه قامت الأمم المُتّحدة بالتّوصية على توفير الرّعاية التّعليميّة، والصّحيّة، والتّرفيهيّة، والأمان للأطفال في كافّة دول العالم؛ للمُساهمة في التّعاون الدّوليّ، وللتّأكيد على أهميّة إعطاء الأطفال كلّ ما يلزمهم مع الحرص أن يكون لصالحهم، ويرجع اهتمام الأمم المُتّحدة بيوم الطّفل بشكل خاصّ؛ لأنّهم يرون أنّ الطّفل هو أساس بناء المُستقبل في بلادهم

مركز الحضارة والإبداع
مركز الحضارة والإبداع
مركز الحضارة والإبداع
مركز الحضارة والإبداع
مركز الحضارة والإبداع
مركز الحضارة والإبداع
مركز الحضارة والإبداع
مركز الحضارة والإبداع
مركز الحضارة والإبداع
مركز الحضارة والإبداع
مركز الحضارة والإبداع
مركز الحضارة والإبداع
مركز الحضارة والإبداع
مركز الحضارة والإبداع
مركز الحضارة والإبداع
مركز الحضارة والإبداع
أتوبيس الفن الجميل عيد الطفولة الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة مركز الطفل للحضارة والابداع

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