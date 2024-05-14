الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بينها مناقشة رواية "بين العصارة والقصر".. أجندة الدستور الثقافية

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

مناقشة رواية "بين العصارة والقصر"، إحدي الفعاليات التي يشهدها اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024، ما بين أمسيات فنية وثقافية عبر المراكز والمؤسسات العامة والخاصة، نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية لهذا اليوم

ففي السادسة والنصف مساء، تعقد بنادي أدب مصر الجديدة، بمقره الكائن خلف مستشفي هليوبوليس، أمسية جديدة، من أمسيات النادي، حيث تناقش اليوم رواية “العصارة والقصر”، للكاتب خالد بدوي.

هذا ويناقش الرواية كل من: الناقد دكتور رمضان الحضري ــ الناقد دكتور عبد الرحمن درويش ــ الكاتب دكتور صبري زمزم ويدير الأمسية الكاتب الروائي أحمد جلبي.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء، حفل لإعلان نتيجة مسابقة النسخة السابعة من مسابقة (الصوت الذهبي)، والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية. 

وكان قد تقدم للمسابقة 193 متسابقا منهم 112 شابا و81 فتاة من 16 محافظة في تطور ملحوظ لعدد المتقدمین والمحافظات المشاركة، تشكلت لجنة التحكيم من: دكتور محمد علاء فتحي رئیسا، وعضویة كل من الفنان دكتور أحمد إبراھیم، د. مدحت عبد السميع، د. مصطفى محمد، د. سماح إسماعیل.

في ذات السياق، يقيم مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في الثامنة مساء، عرض غناء وحكي بعنوان “سكوت هنحكي”، والذي تقدمه الدفعة التاسعة من إستوديو الممثل، وذلك في مقر المركز بوسط الإسكندرية. 

عرض “سكوت هانحكي” من إخراج محمد مرسي، تدريب غناء وتوزيع موسيقي محمد شحاتة، تدريب مادة الحكي إبراهيم أحمد، جرافيك محمد المأموني، مخرج منفذ محمد طوسون.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وضمن فعاليات نادي سينما “نظر” للمعازف والفنون، يعرض في السادسة والنصف مساء، الفيلم الروائي الطويل، Moscow Does Not Believe in Tears، أو “موسكو لا تؤمن بالدموع”.

والفيلم من‏ إخراج فلاديمير منشوف. وبطولة أليكسى باتالوف، أوليج باتاكوف، فيرا ألينتوفا. الفيلم إنتاج 1980 وحاصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية. 

وفي الخامسة مساء، يعقد بمركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية، احتفالية بالكاتبة الناقدة دكتورة سهير القلماوي، يتحدث فيها دكتور سامي سليمان، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها. ويدير دكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب.

وفي السابعة مساء، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، بمقره الكائن في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب، أمسية جديدة من أمسيات المنتدي، لمناقشة رواية “يوم الملاجا”، والصادرة عن دار الثقافة الجديدة للروائي أيمن شكري.

هذا ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والناقد أحمد الفيتوري، ويدير الندوة الكاتب الصحافي محمود الشربيني.

كما تنظم دار بتانة للنشر، في السابعة مساء، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع رواية “الهامسون”، والصادرة عن الدار للكاتبة هالة البدري.

هذا ويتناول الرواية بالنقد والنقاش والتحليل، بحضور مؤلفتها هالة البدري، كل من: الناقدة دكتورة هالة كمال ــ الناقد دكتور خيري دومة ــ الناقد دكتور شريف الجيار، يدير الأمسية القاص مجدي نصار.

وفي السادسة مساء، يعرض بمركز الثقافة السينمائية، بمقره الكائن في 36 شارع شريف، مجموعة أفلام خريجيين المدرسة العربية للسينما والتليفزيون برئاسة د. مني الصبان.

ويعقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين يناقش خلالها الأفلام مع خريجي المدرسة والجمهور من محبي السينما.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يحتضن مسرح معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، في الثامنة والنصف مساء، حفل للتخت الشرقي بمشاركة نخبة من عازفى الأوبرا.

أجندة الدستور الثقافية نادي أدب مصر الجديدة رواية بين العصارة والقصر رواية يوم الملاجا رواية الهامسون الروائية هالة البدري فعاليات صندوق التنمية الثقافية حفلات دار الأوبرا المصرية

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