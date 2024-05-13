أحمد موسى: "الرئيس السيسى بيشوف كل حاجة وحاسس بالناس"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسائل لكل المصريين، خلال افتتاحه مجمع صوامع تخزين الغلال بالمنطقة الصناعية بالضبعة.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي بيشوف كل حاجة وحاسس بالناس، وقال أنا زنقتكم، وزنقت نفسي وزنقت الدولة، لكن كنا نتزنق ولا البلد تخرب؟".

وأردف موسى: "لولا المشروعات التي نفذتها الدولة، كانت أسعار السلع ستكون أضعافًا مضاعفة، لكننا عملنا مشروعات لها عوائد، ولأن النمو السكاني الذي معدله أننا نزيد 2 مليون سنويًا، محتاج نموًا اقتصاديًا".

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