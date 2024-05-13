رئيس جامعة قناة السويس يوجه بسرعة إعلان جداول الامتحانات قبل موعدها

أشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى ضرورة رفع درجة الاستعداد داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، والتي يؤدي بها 7800 طالب وطالبة بمرحلة الليسانس و300 بمرحلة الدراسات العليا، موجهًا بسرعة إعلان جداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، مؤكدًا ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعة؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

تفاصيل مجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية

جاء ذلك أثناء ترأس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لمجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية اليوم الإثنين الموافق 13 مايو، بمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والسادة أعضاء مجلس الكلية.

الالتزام بالإطار الزمني للامتحانات

وخلال المجلس، أكد الدكتور ناصر مندور أن جميع كليات الجامعة تلتزم بالإطار الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني كما أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتي بدأت يوم السبت 11 مايو بالامتحانات العملية والشفوية، ثم امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات التي ستبدأ 18 مايو، يليها الامتحانات النظرية في 25 مايو؛ على أن تنتهي جميع أعمال الامتحانات بجميع الكليات في 27 يونيو المقبل.

كما أعلن رئيس الجامعة أنه سيتم الكشف عن أرقام جلوس الطلاب وأماكن لجان الامتحانات، مشددا على المجلس بالإلتزام بمواصفات الأوراق الامتحانية، وعدم الخروج عن المناهج التي تم دراستها، مؤكدا ضرورة التوسع في الاختبارات الإلكترونية بنظام البابل شيت، وكذلك ضرورة عدم الخروج عن المنهج الدراسي.

عن امتحانات متطلبات الجامعة، أفاد الدكتور ناصر مندور بأنها ستبدأ بامتحان متطلب الحاسب الآلي السبت 18 مايو، يليها الأحد 19 مايو امتحان مقرر علم الجودة، ثم الإثنين 20 مايو امتحان مقرر قضايا مجتمعية، فيما يعقد امتحان اللغة الإنجليزية الثلاثاء الموافق 21 مايو.

واستعرض الدكتور ناصر مندور الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب خلال فترة الامتحانات، مُشددا على تنظيم أعمال الكنترولات وأن تتم عملية التصحيح والرصد الامتحانات أولا بأول حتى يمكن إعلان النتيجة ومنح إفادات التجنيد للطلاب خاصة المستوى الأخير في أقرب وقت ممكن، والالتزام بطباعة الأسئلة قبل الامتحانات بفترة قصيرة، والتأكد من توافر الخدمات اللوجستية للطلاب الممتحنين من إضاءة وتهوية ووجود عيادة طبية، مع مراعاة تناسب عدد الأسئلة الوقت المتاح للامتحان والأوراق المخصصة له.