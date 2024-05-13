الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يوجه بسرعة إعلان جداول الامتحانات قبل موعدها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى ضرورة رفع درجة الاستعداد داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية  لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، والتي يؤدي بها 7800 طالب وطالبة بمرحلة الليسانس و300 بمرحلة الدراسات العليا، موجهًا بسرعة إعلان جداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، مؤكدًا ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعة؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

تفاصيل مجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية

جاء ذلك أثناء ترأس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لمجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية اليوم الإثنين الموافق 13 مايو، بمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والسادة أعضاء مجلس الكلية.

الالتزام بالإطار الزمني للامتحانات

وخلال المجلس، أكد الدكتور ناصر مندور أن جميع كليات الجامعة تلتزم بالإطار الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني كما أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتي بدأت يوم السبت 11 مايو بالامتحانات العملية والشفوية، ثم امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات التي ستبدأ 18 مايو، يليها الامتحانات النظرية في 25 مايو؛ على أن تنتهي جميع أعمال الامتحانات بجميع الكليات في 27 يونيو المقبل.

كما أعلن رئيس الجامعة أنه سيتم الكشف عن أرقام جلوس الطلاب وأماكن لجان الامتحانات، مشددا على المجلس بالإلتزام بمواصفات الأوراق الامتحانية، وعدم الخروج عن المناهج التي تم دراستها، مؤكدا ضرورة التوسع في الاختبارات الإلكترونية بنظام البابل شيت، وكذلك ضرورة عدم الخروج عن المنهج الدراسي.

عن امتحانات متطلبات الجامعة، أفاد الدكتور ناصر مندور بأنها ستبدأ بامتحان متطلب الحاسب الآلي السبت 18 مايو، يليها الأحد 19 مايو امتحان مقرر علم الجودة، ثم الإثنين 20 مايو امتحان مقرر قضايا مجتمعية، فيما يعقد امتحان اللغة الإنجليزية الثلاثاء الموافق 21 مايو.

واستعرض الدكتور ناصر مندور الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب خلال فترة الامتحانات، مُشددا على تنظيم أعمال الكنترولات وأن تتم عملية التصحيح والرصد الامتحانات أولا بأول حتى يمكن إعلان النتيجة ومنح إفادات التجنيد للطلاب خاصة المستوى الأخير في أقرب وقت ممكن، والالتزام بطباعة الأسئلة قبل الامتحانات بفترة قصيرة، والتأكد من توافر الخدمات اللوجستية للطلاب الممتحنين من إضاءة وتهوية ووجود عيادة طبية، مع مراعاة تناسب عدد الأسئلة الوقت المتاح للامتحان والأوراق المخصصة له.

جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم آداب جامعة قناة السويس كلية آداب جامعة قناة السويس

مواد متعلقة

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد كلية طب الأسنان

الإسماعيلية تحتفل بمهرجان أعياد الربيع.. اليوم

رئيس "مياه القناة": حملات لمواجهة سرقة المياه واستمرار غسيل الشبكات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

وكيل "صحة الإسماعيلية": نعمل لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين على مستشفى الحميات

هيئة قناة السويس تعلن انخفاض منسوب مياه الشرب

"ثقافة الإسماعيلية" تنظم العرض المسرحي "موال على شط القنال"

"صحة الإسماعلية" تعقد ندوة تعريفية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية

9 مشروعات بـ186 مليون جنيه ينفذها جهاز تعمير سيناء بالإسماعيلية خلال العام الجديد

الأكثر قراءة

شيرين عبدالوهاب تدخل نزاعًا جديدًا.. ومصير مجهول لموعد طرح أعمالها

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

أب يلقى ابنته فى مصرف بأسيوط ويدعى اختفاءها

تفاصيل جديدة فى تشويه طالبة بـ"فيلر" فاسد داخل عيادة شهيرة بمدينة نصر

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

لجنة الانضباط تشعل الأزمة بين اتحاد الكرة والأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟