رئيس جامعة قناة السويس يتفقد كلية طب الأسنان

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية لكلية طب جراحة الفم والأسنان، وذلك في إطار استعدادات الكلية لزيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي من المنتظر أن تكون غدًا الثلاثاء.

وكان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتورة داليا فياض، عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والإداريين والسيدة منار السيد، مدير عام الشؤون الإدارية ومهندسي الإدارة الهندسية.

تفاصيل الزيارة

وخلال التفقد - تأكد الدكتور ناصر مندور، من استكمال الكلية المُتقدمة للحصول على تجديد الاعتماد واستكمال متطلبات معايير الجودة لاستقبال لجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأوضح رئيس الجامعة أن نشر ثقافة الجودة هو نهج تتبعه الجامعة وترغب في وصول فكرها إلى كل منتسبيها من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية، والاهتمام بالخطط الدراسية، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس وتعزيز الجهود البحثية والتعليمية بجميع الكليات، وكذا برامج خدمة المجتمع والأسلوب المتبع في الإدارة ومصادر المعلومات، فضلًا عن مستوى الطلاب والخريجين، لضمان استمرار مخرجات تتصف بجودة ومهارات عالية لخدمة سوق العمل والمجتمع.

وأشاد الدكتور ناصر مندور بكلية طب جراحة الفم والأسنان، والتزامها في انتظام عملها وحرصها على ممارسة أشكال الجودة، لافتًا إلى أن الكلية حصلت على الاعتماد من أول مرة منذ تقدمها وهذا يدعو لاستمرار العمل بروح الفريق الواحد.

وتفقد رئيس الجامعة عيادة الاستعاضة الصناعية، عيادة طب الفم وأمراض اللثه، غرف التعقيم، معمل الباثولوجي، وقسم جراحة الفم والوجه والفكين، كما توجه لمتابعة جاهزية العناية المركزة، وغرف العمليات، ووحدة الاختبارات الإلكترونية.

ثم انتقل الدكتور ناصر مندور، إلى المبنى التعليمي، حيث تفقد المدرجات وقسم الجذور وقسم الأشعة، والرعاية الطبية، ومستشفى طب الأسنان.