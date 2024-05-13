من عدة إيبارشيات.. الأنبا باسيليوس يتفقد ورشة عمل ممثلي الهيئات التنموية

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، ورشة عمل ممثلي الهيئات التنموية، من عدة إيبارشيات، وذلك بمبنى التنمية، التابع للإيبارشية.

وتقام ورشة العمل لمدة ثلاثة أيام، حيث تدور حول "التغيرات المناخية الأسباب والعلاج"، كما استمع صاحب النيافة إلى جميع الآراء، والمقترحات، والمعوقات من قبل المشاركين.

وقدم المطران كلمات التشجيع للحاضرين، واضعًا آليات العمل، خلال الفترة المقبلة، متمنيًا للجميع خدمة مثمرة.

كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين تحتفل بعيد القيامة

ووفي سياق آخر، وبرعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "أَنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا،" (يو 11: 25)، احتفلت أنشطة كنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، بعيد القيامة المجيد.

بدأ اليوم بصلاة المسبحة الوردية، بقيادة فرقة جنود مريم (سيدة البشارة)، أعقبها صلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب جورج سامي، راعي الكنيسة، حيث ألقى عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "القيامة من الآلام الداخلية".

تلا ذلك، احتفال أنشطة بعيد قيامة يسوع من بين الأموات مثل: نشاط التربية الدينية، واجتماع الأسرة، واجتماع نبع الحب، الذي احتفل بمرور ثلاث سنوات على تأسيسه.