الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

من عدة إيبارشيات.. الأنبا باسيليوس يتفقد ورشة عمل ممثلي الهيئات التنموية

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، ورشة عمل ممثلي الهيئات التنموية، من عدة إيبارشيات، وذلك بمبنى التنمية، التابع للإيبارشية.

وتقام ورشة العمل لمدة ثلاثة أيام، حيث تدور حول "التغيرات المناخية الأسباب والعلاج"، كما استمع صاحب النيافة إلى جميع الآراء، والمقترحات، والمعوقات من قبل المشاركين.

وقدم المطران كلمات التشجيع للحاضرين، واضعًا آليات العمل، خلال الفترة المقبلة، متمنيًا للجميع خدمة مثمرة. 

كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين تحتفل بعيد القيامة

ووفي سياق آخر، وبرعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "أَنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا،" (يو 11: 25)، احتفلت أنشطة كنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، بعيد القيامة المجيد.

بدأ اليوم بصلاة المسبحة الوردية، بقيادة فرقة جنود مريم (سيدة البشارة)، أعقبها صلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب جورج سامي، راعي الكنيسة، حيث ألقى عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "القيامة من الآلام الداخلية".
تلا ذلك، احتفال أنشطة بعيد قيامة يسوع من بين الأموات مثل: نشاط التربية الدينية، واجتماع الأسرة، واجتماع نبع الحب، الذي احتفل بمرور ثلاث سنوات على تأسيسه.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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