الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البطريرك السرياني الأرثوذكسي يجري زيارة رعوية إلى القاهرة

جريدة الدستور

‎احتفل قداسة البطريرك السرياني الارثوذكسي مار إغناطيوس أفرام الثاني، بالقدّاس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء في القاهرة بمصر، ضمن الزيارة الرعوية التي يجريها إلى مصر

‎وعاونه صاحبا النيافة المطرانان مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها والنائب البطريركي بالوكالة في مصر، ومار إقليميس دانيال كورية، مطران بيروت، بحضور نيافة المطران مار أوكين الحوري نعمت، السكرتير البطريركي، ورؤساء الكنائس الشقيقة في القاهرة.

اجتماع  رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط

وكان قد عقد رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط،  قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقداسة الكاثوليكوس آرام الأول، كاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير، اجتماعهم الرابع عشر، وذلك في بطريركية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة بمصر.


‎حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدائمة أصحاب النيافة مار إقليميس دانيال كورية، مطران بيروت، ومار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، عن كنيستنا السريانية الأرثوذكسية، والأنبا توماس، أسقف القوصية ومير، والأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وناريك ألمازيان، مدير العلاقات المسكونية، مقار أشكريان، مطران بكاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس بأنطلياس، عن الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية.


الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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