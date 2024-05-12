الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيسين إبيفانيوس وجرمانوس

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى  القدّيسين إبيفانيوس أسقف قبرص وجرمانوس رئيس أساقفة القسطنطينيّة، والقدّيس ابيفانيوس من مواليد فلسطين حول سنة 315. اعتنق الحياة الرهبانية شابّاً في فلسطين حيث تتلمذ للقديس ايلاريون، ثم في مصر. أسّس ديراً ضمّ الكثير من الرهبان. كانت ثقافته وسيعة المدى، خدمتها معرفة لغات كثيرة كالعربية والقبطية والسريانية واليونانية واللاتينية. حول سنة 367 انتخب أسقفاً لمدينة كونستاسيا في جزيرة قبرص. وفي 394 نراه يكرز في أورشليم ضد الأضاليل الاوريـجـيـنيّة. انتقل إلى الله في مثل هذا اليوم من سنة 403. من مؤلفاته كتاب اسمه "علبة العقاقير" يدحض فيه ثمانين هرطقة، ويوضح بالبراهين الايمان القويم.

أمّا القدّيس جرمانوس ولد في القسطنطينيّة، في أيام الإمبراطور هرقليوس (640-641). وكان أبوه يوستينيانوس من كبار المسؤولين في الإدارة الإمبراطورية، ومن نبلاء العاصمة. رسم متروبوليتاً لكيزيكو حول سنة 705-706، ثم نقل إلى كرسي القسطنطينيّة البطريركي سنة 715. حاول كثيراً إرجاع الإمبراطور لاون الايصوري محطم الإيقونات عن ضلاله. ثم اعتزل الإدارة الكنيسة واعتكف في منـزله الخاص سنة 730. انتقل إلى الله، وقد تجاوز 91 عاماً من عمره، سنة 733. لدينا منه في الفروض الطقسية تآليف عديدة.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها انه ماذا يعني اسمُ الله؟... في كتاب الرؤيا، إنّ عدوّ الله، الوحش، لا يحمل اسمًا بل عددًا: 666. الوحش عدد وهو يحوِّل إلى أعداد. نحن نعلم ما يعنيه هذا، نحن الّذين اختبرنا عالَم معسكرات الاعتقال؛ فرهبتها في الحقيقة هي في مَحو الوجوه... أمّا الله، فلديه أسماء وهو ينادي بِاسم. هو إنسان ويبحث عن الإنسان. له وجه ويبحث عن وجهنا. له قلب ويبحث عن قلبنا. بالنسبة إليه، نحن لسنا وظائف في جهاز العالم الكبير، بل إنّ الّذين لا وظيفة لهم هم خاصّته. الاسم هو إمكانيّة أن تُنادَى، هو المشاركة.

لهذا السبب، فإنّ الرّب يسوع المسيح هو موسى الحقيقيّ، هو إتمام إظهار الاسم. فهو لم يأتِ ليحمل كلمة جديدة كَاسم، بل عمل أكثر من ذلك: فهو ذاته وجه الله؛ هو ذاته اسم الله. وهو حتّى الامكانيّة الّتي يملكها لله في أن يُدعى "أنتَ"، في أن يُدعى كإنسان، كقلب. إنّ اسمه الخاصّ "يسوع" يعطي معنًى لاسم العلّيقة المشتعلة الغامض (راجع خر 3: 14)؛ والآن يظهر جليًّا أنّ الله لم ينتهِ من الكلام، بل هو علّق حديثه مؤقّتًا. فاسم يسوع يحتوي كلمة "يهوَه" في صيغتها العبريّة ويضيف عليها شيئًا آخَر: "الله يخلّص". كلمة يهوَه، أي "أنا هو الّذي هو"، تعني الآن، انطلاقًا من يسوع: "أنا هو الّذي يخلّصكم". فكيانه خلاص.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

رئيسة اليونان تجتمع مع بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية

الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية جوان من البرتغال الأميرة العذراء الدومينيكية

الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا يشتري كنيسة جديدة بهولندا

المطران عطاالله حنا: الاعتداء على مقر "الأونروا" بالقدس يحمل رسائل تهديد ووعيد

المطران الدكتور سامي فوزي يزور رئيس الكنيسة السريانية

بطريرك الكاثوليك يلتقي كهنة الإيبارشية البطريركية بدار سيدة السلام

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى المجمع المسكونيّ الخامس الذي عُقِدَ فى القِسطنطينية

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيس النبي أشعيا

الأكثر قراءة

سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

أول تحرك من "الصحة" ضد عيادة تجميل شهيرة بعد تشويه وجه طالبة جامعية (صور)

مراسلة القاهرة الإخبارية: انتحار 10 من ضباط وجنود الاحتلال بينهم لواء

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب