الصحة الفلسطينية: استشهاد 500 من الطواقم الطبية جراء عدوان الاحتلال حتى الآن

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن المنظومة الصحية في قطاع غزة أنهارت بشكل كامل بسبب عدوان الاحتلال المستمر منذ 7 أشهر، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشار بيان الصحة الفلسطينية، إلى أن القطاع يعاني من نقص شديد في المواد والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء قطاع غزة، ونطالب منظمة الصحة العالمية بإرسال طواقم طبية لدعم فرقنا في قطاع غزة.

ونوهت أنه تم استشهاد 500 من الطواقم الطبية جراء عدوان الاحتلال حتى الآن، ونطالب المجتمع الدولي بحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية في غزة.