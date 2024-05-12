الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: استشهاد 500 من الطواقم الطبية جراء عدوان الاحتلال حتى الآن

غزة
غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن المنظومة الصحية في قطاع غزة أنهارت بشكل كامل بسبب عدوان الاحتلال المستمر منذ 7 أشهر، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشار بيان الصحة الفلسطينية، إلى أن القطاع يعاني من نقص شديد في المواد والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء قطاع غزة، ونطالب منظمة الصحة العالمية بإرسال طواقم طبية لدعم فرقنا في قطاع غزة.

ونوهت أنه تم استشهاد 500 من الطواقم الطبية جراء عدوان الاحتلال حتى الآن، ونطالب المجتمع الدولي بحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية في غزة.

الصحة الفلسطينية عدوان الاحتلال الطواقم الطبية وزارة الصحة الفلسطينية غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينسف مبانى شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة

"أونروا": 300 ألف فلسطينى نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصى

عضو بالكونجرس: تقرير بلينكن لم يذكر أن إسرائيل دفعت مئات الآلاف لحافة المجاعة

جيش الاحتلال: فتحنا معبرًا جديدًا من أجل المساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة

كاتب صحفى: مصر بدأت فى اتخاذ خطوات مهمة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية

القاهرة الإخبارية: جهات مانحة تتعهد بتقديم أكثر من مليارى دولار لدعم غزة

هجمات إسرائيلية على أحياء سكنية برفح الفلسطينية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل

مراسل القاهرة الإخبارية: الأوضاع فى شمال قطاع غزة مشتعلة منذ مساء أمس

الأكثر قراءة

سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

أول تحرك من "الصحة" ضد عيادة تجميل شهيرة بعد تشويه وجه طالبة جامعية (صور)

مراسلة القاهرة الإخبارية: انتحار 10 من ضباط وجنود الاحتلال بينهم لواء

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب