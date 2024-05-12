الأحد 12 مايو 2024
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كاتب صحفى: مصر بدأت فى اتخاذ خطوات مهمة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إنَّ مصر بدأت في اتخاذ خطوات ضرورية ومهمة تعبر عن غضبها تجاه الانتهاكات الصارخة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتدميره البنية التحتية وتهجير السكان وممارسة إبادة جماعية ضدهم.

وتابع الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنَّ انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي هي أحد أوراق الضغط الهامة التي تمتلكها مصر والتي تستطيع التحرك من خلالها لأن وجود مصر في هذه القضية سيزيد من أهميتها وثقلها أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد سعي مصر وبذلها العديد من الجهود لدعم القضية الفلسطينية بل وسعت مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار ووقف الحرب على غزة والانتهاكات المستمرة والتزام الدولة المصرية قوي تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

كاتب صحفي الانتهاكات الاسرائيلية القاهرة الإخبارية انتهاكات جيش الاحتلال جيش الاحتلال

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