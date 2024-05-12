الأحد 12 مايو 2024
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هجمات إسرائيلية على أحياء سكنية برفح الفلسطينية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل

هجمات إسرائيلية على
هجمات إسرائيلية على أحياء سكنية برفح الفلسطينية

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عادت من جديد بمهاجمة الأحياء السكنية الواقعة شرق مدينة رفح الفلسطينية، وذلك بعدما كانت العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال في شمال ووسط قطاع غزة أثرت بشكل سلبي وتدريجي بانخفاض معدلات الهجمات التي تقوم بها قوات على منطقة قطاع غزة وتحديدا رفح الفلسطينية.

وأضاف "عبد الفتاح"، على الهواء، أنه خلال الساعة الماضية عادت من جديد قوات الاحتلال لتقوم بهجمات متفرقة ومتباعدة المدد على أحياء سكنية شرق رفح الفلسطينية، تحديدا في منطقة الشوكة، حيث تم إطلاق عدة قذائف من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

ولفت إلى أن هذا يأتي في ظل ما تقوم به قوات الاحتلال للهجوم على منطقة وسط قطاع غزة في حيي النصيرات والزيتون، بالإضافة لمهاجمتها لمنطقة جباليا شمال قطاع غزة، ما يؤكد نية قوات الاحتلال بالإبادة الجماعية ومهاجمة كل الأحياء السكنية في القطاع، بما فيها رفح الفلسطينية التي بدأت قوات الاحتلال مهاجمتها بريًا منذ حوالي 6 أيام.

هجمات إسرائيلية القاهرة الإخبارية مراسل القاهرة الإخبارية يكشف معبر رفح رفح

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