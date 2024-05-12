حماس تثمن إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا

أكدت حركة حماس في بيان لها، إنها تثمن إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

كما أشار بيان حركة حماس، إلى أنها تثمن إدانة مصر انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزل ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات، بالإضافة إلى دعوة مصر للاحتلال الإسرائيلي بوقف الإجراءات التي قد تؤدي إلى قتل المدنيين في قطاع غزة والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح.