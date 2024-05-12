الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حماس تثمن إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا

حماس
حماس

أكدت حركة حماس في بيان لها، إنها تثمن إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

كما أشار بيان حركة حماس، إلى أنها تثمن إدانة مصر انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزل ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات، بالإضافة إلى دعوة مصر للاحتلال الإسرائيلي بوقف الإجراءات التي قد تؤدي إلى قتل المدنيين في قطاع غزة والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح.

حماس جنوب أفريقيا الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية إعلان مصر

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