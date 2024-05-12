الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث فتح: مصر تقف مع الفلسطينيين لحظة بلحظة لوقف العدوان على قطاع غزة

عبد الفتاح دولة
عبد الفتاح دولة

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن مصر تقف مع الفلسطينيين لحظة بلحظة لوقف العدوان على قطاع غزة، من خلال المساعدات الإنسانية أو الدبلوماسية الخارجية.

وحذر "دولة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، بضرورة تجنب الاحتكاك بمصر، حيث إنها حذرت مرارًا وتكرارًا بأن التهجير القسري خط أحمر.

وأشار متحدث حركة فتح للقاهرة الإخبارية، إلى أن بنيامين نتنياهو لا يريد أن يمنح أي فلسطيني، سواء في رفح الفلسطينية أو خارجها الأمان، مؤكدًا أن الدور المصري مع القضية الفلسطينية دورًا تاريخيًا.

وتابع أن الدولة المصرية تسعى بكل جهودها لحماية الشعب الفلسطيني والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب وتخفيف المعاناة عن شعبنا.

وأردف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما أخذ القرار بالهجوم على رفح الفلسطينية واحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، أراد أن يقول إن غزة تحت قبضته وسيطرة الاحتلال.

متحدث فتح الفلسطينيين غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية فلسطيني

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