الخارجية: التدخل فى دعوى جنوب إفريقيا سببه تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن التقدم بإعلان التدخل في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته قناة "إكسترا نيوز".

وأشار البيان إلى أن مصر تؤكد أن إعلانها التدخل في دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين بغزة.

وتطالب مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وتجدد مطالبتها لمجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.